Aquacentrum ve Vrchlabí dnes zahájilo provoz. Po sedmi hodinách byl přerušen

Akvacentrum začalo po nahlášení závady fungovat v nouzovém režimu, návštěvníci spořádaně objekt opustili, řekl ČTK místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil. Na odstranění závady pracuje odborná firma. Vedení radnice předpokládá, že provoz akvacentra by měl ve středu pokračovat podle otevírací doby.

"Došlo k technické závadě na vstupu do rozvodny elektrické energie v objektu akvacentra. Nikomu se nic nestalo, nikdo z návštěvníků ohrožen nebyl," řekl ČTK Plašil.

Provozovatel, městská organizace Aquacentrum Vrchlabí, sestavila seznam návštěvníků, kterých se výpadek dotkl a bude se jednat o jejich kompenzaci. "Bude se to řešit, až půjde elektřina, až po obnovení provozu návštěvnického systému," řekl ČTK Plašil.

Radnice podle něj začala závadu řešit s dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení. "Nyní musí servis zjistit, kde se stala chyba a jakým způsobem lze rozvaděč uvést do provozu. Předpokládáme, že ve středu v 10:00 akvacentrum otevřeme podle stanovené otevírací doby," řekl ČTK Plašil.

Otevírací doba je 27. až 29. prosince od 10:00 do 20:00, 30. prosince od 10:00 do 21:00, na Silvestra od 10:00 do 14:00 a v neděli 1. ledna bude zavřeno. Více informací je na webu.

Ústředním bodem akvacentra v rekreačním areálu Vejsplachy na okraji města je krytý bazén. Jeho výstavba představuje jednu z největších investic v novodobé historii dvanáctitisícového města na úpatí Krkonoš. Součástí akvaparku je plavecký bazén se čtyřmi dráhami o délce 25 metrů, cvičný bazén, relaxační bazén, vířivky, venkovní tobogan a další atrakce. Roční kapacita má být 100.000 až 110.000 návštěvníků.

Stavba bazénu začala loni na jaře v areálu Vejsplachy u rybníku Kačák, který město před pěti lety přebudovalo na přírodní koupaliště. Město zahájilo stavbu poté, co bylo v místě vybudováno parkoviště, komunikace a inženýrské sítě, vše zhruba za 20 milionů korun s DPH. V areálu Vejsplachy město již dříve otevřelo sportovní areál o rozloze přes sedm hektarů. Výstavbu bazénu financovalo z vlastních zdrojů.

Samotné vybudování bazénu vyšlo na 196,5 milionu korun bez DPH oproti původně odhadované částce 188 milionů. Cena se podle vedení radnice zvýšila zhruba o 8,5 milionu korun kvůli růstu cen stavebních materiálů.

Do částky 196,5 milionu korun není započítaná výstavba tzv. energocentra, jehož součástí je také kotelna, jde o samostatnou investicí. Podle starosty má dodavatel energobloku povinnost uhradit náklady na vybudování kotelny a po dobu 15 let dodávat elektrickou energii a teplo do bazénu. Elektrická energie se tam vyrábí z plynu.