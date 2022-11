Česká armáda by mohla poskytnout Ukrajincům základní vojenský výcvik

Na potřebě připravit výcvikové mise pro ukrajinské vojáky se shodli ministři obrany zemí EU na srpnovém neformálním jednání v Praze. Podle Černochové následně jednotlivé země nabídly své možnosti, Česko po domluvě s vedením armády nabídlo na svém území zajištění základního výcviku pro ukrajinské brance či dobrovolníky. Ukrajina zároveň Českou republiku požádala o výcvik některých specializací, například ženistů nebo tzv. MEDEVAC, tedy evakuaci zraněných vojáků (Medical Evacuation).

Černochová by chtěla ještě do konce roku Sněmovně předložit mandát, který by výcvik Ukrajinců na českém území povolil. Ministryně očekává, že by se také mohla konat společná cvičení v zemích, kde už se výcvikové mise uskutečňují, tedy třeba v Polsku nebo na Slovensku.

Na Ukrajině tento týden jednala i o možnosti zřízení společného česko-ukrajinského podniku. S Hospodářskou komorou a českým obranným průmyslem nyní ministerstvo diskutuje jeho možnou podobu. Sídlil by podle Černochové v České republice, aby se nemohl stát terčem ruského útoku. Na vznik podniku by Česko mohlo čerpat peníze z některých spojeneckých iniciativ, při kterých by sponzorské země zaplatily rozšíření výrobních kapacit obranného průmyslu.

Černochová také ČTK řekla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl, aby Česko na Ukrajině hledalo pracovníky z technických oborů, kteří působili na Ukrajině ve zničených továrnách. Dostat by mohli výjimku z mobilizace a mohli by v Česku pracovat právě v plánovaném společném podniku.