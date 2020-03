ČR pošle do Řecka osm policistů z týmu rychlé reakce, budou součástí Frontexu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie v sobotu pošle do Řecka osm policistů z týmu rychlé reakce, kteří by měli zemi pomáhat na hranici s Tureckem. Na twitteru to dnes oznámil policejní prezident Jan Švejdar. Policisté podle něj budou dva měsíce součástí Frontexu (evropské pohraniční stráže). Řecko čelí náporu uprchlíků na hranici s Tureckem poté, co jim Ankara přestala bránit v cestě do Evropské unie.