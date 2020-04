O české speciální síly má zájem Niger, ministerstvo obrany dostalo zvací dopis

O právním rámci pro působení českých důstojníků na velitelství operace v Čadu se ještě jednání vedou. Chybějící souhlas Nigeru a Čadu v únoru vadil poslancům sněmovního branného výboru. Vyslání vojáků do operace bude muset schválit Parlament.

Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje. Společné operace by se měly konat především v Mali, teroristické skupiny by mohli ale vojáci pronásledovat až 50 kilometrů na území Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků. Ministerstvo obrany proto potřebuje souhlas tamních úřadů.

Zvací dopis, který podepsal prezident Nigeru Mahamadou Issoufou, ministerstvo obdrželo v březnu. Francie, která je vůdčí silou mezinárodní mise, také s Nigerem podle Pejška na konci března odsouhlasila text statusové dohody pro operaci spojeneckých vojáků na území Nigeru. "Nyní probíhá proces formálního sjednání této statusové dohody mezi Francií a Nigerem," uvedl mluvčí. Podobnou dohodu pro samotné území Mali již Francie sjednala a v ČR byl již zahájen proces jejího přijetí. V blízké budoucnosti by se jí měla zabývat vláda.

Obrana ještě čeká na dojednání právního rámce pro působení českých důstojníků na velitelství operace Barkhane v Čadu. "To je nyní předmětem intenzivní komunikace mezi francouzskou a čadskou stranou," uvedl Pejšek.

Misi již schválila vláda, nyní se jí bude zabývat Sněmovna a Senát. Poslanci dostali o misi předběžné informace na začátku února. Na jednání si stěžovali právě na chybějící souhlas hostitelských zemí.

O zapojení českých vojáků do mise požádala Francie, která se v boji proti islámským teroristům v Mali dlouhodobě angažuje. Francouzská armáda chce své síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali. Vznik společné jednotky pod názvem Takuba účastnické státy oficiálně oznámily na konci března. Úkolové uskupení bude součástí operace Barkhane. Kromě Francie a ČR se do něj zapojí třeba Velká Británie, Švédsko, Norsko, Portugalsko nebo Dánsko. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů korun. Podle dřívějších informací by měli čeští vojáci působit ve spolupráci s francouzskými vojáky v oblasti Liptako.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali), vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem výcvikové mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Souběžně s misí EU má v Mali svou misi MINUSMA také OSN. Klade si za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků. Na rozdíl od operace Barkhane ale mise nevedou aktivní operace v boji proti teroristickým skupinám.