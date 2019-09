Tendr na letadlo pro české politiky není žádné terno, přišla jediná nabídka

Letadlo, které ministerstvo obrany shání, by mělo být kategorie Business jet a má být schopno na delší vzdálenost přepravit 14 až 19 lidí. Využíváno by mělo být převážně pro přepravu vládních a ústavních činitelů. Stroj by měl být nový, nebo vyrobený po roce 2012 s maximálně 4000 nalétanými hodinami, uvedl Pejšek. "Ambicí ministerstva obrany je zakázku dokončit do konce roku," dodal.

Ústavní činitelé teď létají na zahraniční cesty především dvojicí airbusů A-319CJ. Jeden z nich je schopen přepravit asi 120 cestujících, druhý kolem 40. Nejvyšší vzletová hmotnost by měla být 75.500 kilogramů. Dolet strojů je podle počtu cestujících 3700 až 8890 kilometrů, uvádí armáda na svém webu.

K přepravě politiků armáda také používá dvoumotorový stroj CL-601 Challenger pro 19 cestujících s maximální vzletovou hmotností asi 20.500 kilogramů. K dispozici má také letouny JAK-40 pro až 28 lidí, kterým ale v roce 2020 končí životnost. Konec služby se blíží i challengeru, který má aktuálně zajištěný servis do roku 2021, náklady na provoz a opravy jsou však vysoké.

K dopravním účelům mohou české vzdušné síly využívat také čtyři vrtulové stroje CASA, které mohou s maximální vzletovou hmotností asi 23.000 kilogramů přepravit až 66 vojáků, nebo stroje L-410 s nejvyšší vzletovou hmotností 6400 kilogramů. Ministerstvo obrany nedávno seznámilo vládu se záměrem nakoupit dva nové transportní letouny CASA C-295MW asi za 2,3 miliardy korun bez DPH.