Zeman poukázal na to, že název konference "Naše bezpečnost není samozřejmost" odpovídá realitě. "Musíme si to opakovat, ale hlavně si to musíme uvědomovat," uvedl. O bezpečnostních tématech se podle něj nesmí mluvit "v uzavřených kabinetech", ale na veřejných fórech. Ani situace kolem covidu-19 nesmí pak být důvodem pro to, aby téma obrany ustoupilo do pozadí.

Prezident ve zdravici dodal, že sám jako premiér i prezident poznal, jak těžké je nepodlehnout tlaku na snížení rozpočtu obrany. "Zejména v nynější době zvýšení výdajů rozpočtu a propadu jeho příjmů tomuto tlaku nesmíme podlehnout," uvedl. Armáda se podle něj musí připravovat ne na minulé, ale na budoucí konflikty. V těch jsou podle něj klíčové akvizice včetně zapojení domácího obranného průmyslu do nich.

Zeman označil členství v NATO a EU za základní pilíře české zahraniční politiky. Obrana by podle něj měla být také nadstranickým tématem, protože je třeba plánovat nad rámec jednoho volebního období. Za hlavního nepřítele považuje mezinárodní terorismus.