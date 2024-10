Babišova minulost se řešit nepřestává. Lipavský se kvůli ní střetl s Vondráčkem

Babiše v Partii obhajoval stranický kolega Radek Vondráček (ANO), který vyjádřil názor, že kdyby nedošlo k uzavření smíru, u soudu by věc dopadla stejně. "Je to tedy formou smíru, ale má to sílu rozhodnutí ve věci samotné. Babiš tedy nebyl evidován, nebyl agent a vědomě nespolupracoval," prohlásil podle webu CNN Prima News.

Lipavský následně připomněl Babišovo třináct let staré vystoupení v Show Jana Krause. "Sám to v televizním pořadu řekl. Mluvil o té hodné StB," zdůraznil šéf české diplomacie. Vondráček se ho následně snažil usměrnit slovy, aby nešířil dezinformace. "Podívejte se na ten pořad ještě jednou. Dvakrát tam řekl, že nebyl agent," sdělil ministrovi.

Slovensko v pondělí oznámilo, že se rozhodlo uzavřít smír s Babišem ve sporu, který se týkal jeho evidence ve svazcích Státní bezpečnosti (StB). Ministerstvo vnitra uznalo, že Babiš byl neoprávněně evidován jako agent pod krycím jménem Bureš a že s StB vědomě nespolupracoval.

"Babiš se zavázal, že vůči státu neuplatní žádné nároky na náhradu škody ani na nemajetkovou ujmu v souvislosti s touto evidencí a že stáhne stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva a nebude si uplatňovat nároky na spravedlivé zadostiučinění v penězích," uvedlo ministerstvo podle agentury TASR s tím, že smír byl schválen příslušným soudem.

Úřad vysvětlil, že k uzavření smíru přistoupil poté, co důkladně zhodnotil právní situaci a ekonomická rizika spojená s pokračováním sporu. Ministerstvo tvrdí, že si nechalo zpracovat dvě nezávislé externí právní analýzy, které potvrdily, že existuje vysoké riziko prohry u soudu, která by následně znamenala riziko vysokých finančních ztrát pro stát.

Argumentem byly i verdikty ve skutkově a obsahově totožném sporu mezi Babišem a slovenským Ústavem paměti národa. "ÚPN uspěl jen na Ústavním soudu, protože Andrej Babiš měl podat žalobu vůči ministerstvu vnitra a ne vůči ÚPN," zdůraznilo ministerstvo.

Expremiér Babiš na rozhodnutí slovenských úřadů krátce reagoval na sociální síti X. "Sice to trvalo 12 let, ale nakonec pravda a spravedlnost zvítězila," napsal. Současný premiér Petr Fiala (ODS) však smír označil za "naprosto neuvěřitelnou politickou dohodu" a "obyčejný handl" se spřátelenými slovenskými politiky.

Babiš byl ve svazcích StB veden jako agent pod krycím jménem Bureš, sám však spolupráci popírá a trvá na tom, že je ve svazcích uveden neoprávněně. Spor se táhne od roku 2012, kdy politik podal žalobu na Ústav paměti národa. Ten trval na tom, že je Babiš ve svazcích evidován oprávněně.