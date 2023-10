Čedok evakuuje ze zasažené egtyptské Taby 500 českých turistů

Mluvčí Čedoku Katka Pavlíková zdůraznila, že bezpečnost klientů má pro kancelář nejvyšší prioritu. Proto se rozhodla ukončit zájezdy v hotelích okolo Taby a organizovat charterové lety, aby se mohlo všech 500 českých turistů vrátit zpět do České republiky.

Postupně jsou informováni o transferech na letiště, a všichni jsou v pořádku. "Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem Taby," uvedla.

Na repatriačních letech spolupracuje Čedok s aerolinkami Smartwings. Z bezpečnostních důvodů směřují lety ne do Tabay, ale do Šarm aš-Šajchu. Dva z těchto letů povedou z tamního letiště do Prahy, jeden do Brna.

Raketa zasáhla areál zdravotního střediska v Tabě a zranila nejméně šest lidí, přičemž jeden z nich byl hospitalizován. Zatím není známo, kdo raketu vypálil, ale egyptská média tuto událost spojují s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem.

České ministerstvo zahraničí informovalo, že národnosti zraněných nejsou zatím známy, ale pravděpodobně se jedná o egyptské občany. Mluvčí ministerstva zahraničí, Dan Drake, uvedl, že nemají informace o cizích státních příslušnících mezi zraněnými po tomto útoku.