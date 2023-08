Centrum Prahy jako luxusní zóna pro bohaté. Vedení města chce vybírat poplatek za vjezd, nebude ho platit každý

První náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) na sociální síti X reagoval na příspěvek vedoucího odboru dopravy pro Prahu 14 Petra Vomáčky. Ten mimo jiné na svém facebookovém profilu tvrdil , že „mýtné“ zasáhne oblasti Prahy 1 mimo magistrálu a cena bude stanovena na 200 korun. Vysvětloval, že se placení bude „kontrolovat speciálními vozy obdobnými těm na zóny placeného stání“.

Podle Hřiba však mýto ani nemá legislativní oporu. „Celou dobu se bavíme jen o zpoplatnění vjezdu do některých oblastí památkové rezervace na části Malé Strany a u Smetanova nábřeží. Zpoplatnění vjezdu pro celou Prahu 1 nikdy nebylo ve hře,“ uvedl.

„Mimochodem, jak by se kontroloval vjezd někam přes autíčka? To mi hlava nebere a fakt nic takového v plánu není. Naopak je předem jasné, že se poplatek nebude týkat rezidentů nebo místních podnikatelů, protože tak je to ze zákona,“ dodal Hřib.

Zdůraznil, že finální návrh zpoplatnění vjezdu do vybraných částí centra ještě pražská koalice dokončuje a „žádná hotová věc není na stole“. „Až bude, samozřejmě vás se vším hned seznámíme včetně dodání veškerých spolehlivých informací,“ upřesnil.