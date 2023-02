České dráhy zvažují stavbu vlastního sídla

Ten by na nich by postavil sídla pro dráhy i jednu či dvě další budovy, které by prodal. Dráhy by díky tomu získaly nové sídlo levněji, případně zcela bez vložení vlastních peněz. O zvažované transakci dnes s odkazem na ředitele ČD Michala Krapince informoval web E15.cz.

Dráhy podle serveru vytipovaly dvě hlavní lokality v Praze, kde by nové sídlo mohlo vzniknout. První je vedle autobusového nádraží na Florenci v ulici Prvního pluku, druhá v Holešovicích mezi vlakovým nádražím a řekou v ulici Pod Dráhou. Obě parcely mají hodnotu stovek milionů korun.

Dráhy by pozemky vložily do společného projektu s developerem, který by vzešel z veřejné soutěže. "Developer by zde postavil budovu našeho sídla a další jednu či dvě komerční či rezidenční budovy, například s byty či kancelářemi. Developer by postavil a financoval tři budovy - dvě by prodal a realizoval zisk," uvedl Krapinec. Po odečtení nákladů na stavbu sídla ČD a přiměřeného zisku developera by jedna strana transakce vyplatila zbytek té druhé. Vzhledem ke značné hodnotě pozemků podle Krapince připadá v úvahu i možnost, že by dopravce nemusel do projektu investovat žádné peníze.

Dráhy nyní zpracovávají návrh, který v příštích měsících předloží ministerstvu dopravy. "Prostřednictvím dozorčí rady jsme byli informováni o tom, že představenstvo společnosti zvažuje různé možnosti řešení otázky svého případného nového sídla," řekl E15 mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zatím není jasné, zda by se do nového sídla přestěhoval pouze osobní dopravce, nebo celá skupina ČD, tedy včetně dceřiných společností. Za ideální Krapinec považuje druhou zmíněnou variantu. Optimistický scénář podle něj počítá se stěhováním za pět let, uvádí E15. Celá skupina ČD zaměstnává téměř 22.000 lidí.

Z budovy ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody, kde ČD platí za nájem nižší desítky milionů korun, se dopravce neúspěšně pokoušel odstěhovat už v minulosti. Do tendru na patnáctiletý pronájem téměř 10.000 metrů čtverečních kancelářských ploch se ale nikdo nepřihlásil.