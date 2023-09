Česko nemá s nedostatkem léků problém, jen nejsou v lékárnách, řekl Válek

"Čísla, která jsme oznámili 22. srpna, tedy že do prvních říjnových dní bude dodáno do České republiky 130 tisíc balení penicilinu v suspenzích i tabletách a do 2. poloviny listopadu dalších 170 tisíc, platí. Děkuji všem, kteří se na tomto úsilí podíleli – držitelům rozhodnutí o registraci, distributorům i lékárníkům. Tento týden dorazilo 38 tisíc balení penicilinu, příští týden bude naskladněno u distributorů dalších 30 tisíc. To odpovídá více než měsíční spotřebě penicilinu," uvedl Válek.

Podle svých slov bude raději penicilin pálit podobně jako vakcíny, než aby nějakému pacientovi chyběl. Problém ale podle něj nespočívá v tom, že by nebyl dostatek léků, ale že nejsou dostupné ve všech lékárnách. Dodaných léků údajně bylo dost a dosud nejsou spotřebované, takže v některých lékárnách nadále jsou k dispozici.

V pracovní skupině pro dostupnost léků rovněž zasedají i zástupci České lékárnické komory a distributorů léčiv, kteří se podílejí na dlouhodobém řešení situace s dostupností antibiotik i dalších léčiv. Předseda představenstva Alliance Healthcare Jan Rohrbacher uvedl, že do Česka dorazí příští týden 30 tisíc balení, tedy tři balení pro každou lékárnu, kterou firma zásobuje.

"Musíme dodávat léky do lékáren podle objednávek, uvedl. O dodávku léků se stará i společnost BB Pharma, který podle ministerstva v řádu měsíců dokázala významně zvýšit množství antibiotik dodávaných do České republiky, čímž pomohla kompenzovat výpadky jiných dodavatelů a zajistit antibiotika pro pacienty.