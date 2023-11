Česko stárne a vymírá. Počet důchodců podle statistiků prudce vzroste

Hlavní nárůst by měl proběhnout zejména mezi lidmi staršími 85 let. "Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ještě v polovině století by přitom podle ní mohly nejpočetnější skupinu obyvatel představovat silné ročníky narozených v druhé polovině 70. let 20. století, které budou v té době patřit již mezi sedmdesátníky.

Naopak by měl poklesnout počet dětí a lidí v aktivním věku, tedy ve věku 15 až 64 let. Největší úbytky se očekávají na sklonku 30. let a v první polovině 40. let. Zatímco na počátku roku 2023 bylo v populaci Česka 6,9 milionu 15–64letých (63 % populace), na konci 50. let by jich mělo být již jen 6,0 milionu (57 % populace).

Doporučené články Čechům se prodlužuje starobní důchod. Loni trval v průměru více než 24 let

Zastoupení dětské složky podle ČSÚ klesne v polovině století na 13 % (z 16 %). Zároveň dojde ke zhoršení bilance věkových skupin podle potenciální ekonomické aktivity a neaktivity. Na počátku letošního roku na sto osob ve věku 20 až 64 let připadlo 72 osob ve věku do 20 let či 65 a více let, v polovině 50. let tohoto století by to mohlo být již 90.

I přes případný zpomalený úbytek obyvatelstva v důsledku migrace z ciziny by do roku 2050 mohl celkový počet obyvatel klesnout z 10,83 milionu na 10,69 milionu. "Demografický vývoj v příštích desetiletích bude charakterizovat nepřetržitá převaha zemřelých obyvatel nad počtem živě narozených dětí," uvedl na webu předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Podle ČSÚ se navíc bude úroveň úmrtnosti žen a mužů se bude postupně sbližovat. V roce 2050 by měla být naděje dožití při narození oproti roku 2019 u mužů vyšší o téměř 6 let a u žen o 5 let.