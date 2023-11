Čechům se prodlužuje starobní důchod. Loni trval v průměru více než 24 let

Průměrná doba penze se prodlužovala do roku 2020, kdy rovněž trvala 24 a půl roku. V roce 2021 došlo ke zkrácení na 23,92 roku kvůli úmrtím způsobeným nemocí covid-19. Loni se začala doba opět prodlužovat.

Například v roce 2003, tedy před dvaceti lety, činila průměrná doba penze 21,14 roku. Ženy tenkrát v průměru strávily v penzi necelých 24 let, zatímco muži více než 17 a půl roku. Na přelomu tisíciletí se penze vyplácely lidem v průměru po dobu 20 let.

V říjnu začala platit novela zákona o důchodovém pojištění, která změnila podmínky předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.

Vláda také letos představila důchodovou reformu, jejíž základní principy představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Počítá se se zpomalením rychlosti růstu nových penzí či úpravou výpočtu výše důchodů.

Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by měla trvat v průměru 21,5 roku. Zaručený důchod by měl odpovídat 20 procentům průměrné mzdy. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes. Část příjmu ve stáří by mělo zajistit spoření se státním příspěvkem.