Česko vydá bossa ruské mafie a údajného vora v zakoně do USA, rozhodl ministr

V Česku nebude možné za znásilnění ukládat peněžité tresty, přičemž sexuální tresty proti dětem do 12 let budou vždy znásilněním. Novinářům to potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po avizovaném jednání se zástupci poslaneckých klubů. Takzvanou souhlasnou variantu znásilnění ministerstvo předkládat nebude.