Daňové přiznání za rok 2023: Komu zbývá jen týden na podání?

Všechna územní pracoviště budou až do 2. dubna otevřena ve všední dny od 08:00 do 17:00. Finanční správa zároveň upozorňuje na možnost podání přiznání elektronicky, což umožňuje o měsíc delší termín. Ti, kdo využívají služby daňového poradce, pak mají čas až do července.

Očekává se, že největší počet papírových daňových přiznání bude podán právě v závěrečném týdnu, proto jsou úřady otevřeny déle. Finanční správa ale upozorňuje, že v pátek 29. března a v pondělí 1. dubna budou úřady zavřeny z důvodu státních svátků.

Během všedních dnů do 2. dubna jsou k dispozici i telefonní linky od 08:00 do 17:00, na kterých lidé mohou získat pomoc ohledně vyplnění a podání daňového přiznání.

Formuláře pro podání daňového přiznání si lidé mohou vyzvednout na kterékoli pobočce finančního úřadu, případně jsou dostupné i online na webových stránkách Finanční správy nebo na portálu Moje daně.