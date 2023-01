Domácnosti chtějí většinou pokračovat v energetických úsporách bydlení

Slovenský premiér Eduard Heger podle médií uvažuje o odchodu z nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) . Mohl by se postavit do čela nového politického projektu, kterým by oslovil voliče stran pravého středu. Heger, jehož menšinové vládě vyslovil parlament loni v prosinci nedůvěru, tuto možnost nekomentoval. Už dříve ale ohlásil snahu o nalezení nové většiny v nynější sněmovně. O možném politickém rozchodu s Hegerem psal také šéf OLaNO Igor Matovič, vůči kterému se premiér vymezil.