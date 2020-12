Česmad: Čeští řidiči už v kolonách mezi Francií a Británií nejsou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česmad Bohemia nemá informace o žádné české firmě, jejíž řidiči by ještě zůstávali v kolonách mezi Británií a Francií, řekl ČTK mluvčí sdružení dopravců Martin Felix. Firmy, se kterými je Česmad v kontaktu, mají kamiony už alespoň v Německu. Řidiči kvůli dvoudennímu uzavření průjezdu mezi dvěma státy na začátku tohoto týdne strávili podle mluvčího v koloně i sedm dní, a to ve špatných hygienických podmínkách. Doprava do Británie se do budoucna prodraží, uvedl Felix. Kolony se podle něj budou opakovat.