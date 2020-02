Kolaps dopravy v centru Prahy. Srazila se tramvaj s autem

Nehoda se stala krátce po 06:30. "Je přerušen provoz pro tramvají a omezena je i osobní doprava," řekla mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Obě osoby byly vyproštěny. Případ si převzali kolegové z HZS @DPPOficialni a policisté @PolicieCZ pic.twitter.com/TLlTeXCBLw — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) February 18, 2020

Tramvaje jezdily odklonem, týkalo se to pěti linek, a to 4, 6, 10, 16 a 22. Na své trasy se vrátily kolem 07:45, postupně se srovnávají do jízdních řádů, uvedl dopravní podnik na webu.

"Jeden zraněný byl převezen do nemocnice při vědomí, druhého s vážným úrazem hlavy museli záchranáři uvést do umělého spánku," doplnila mluvčí záchranné služby Jana Poštová.