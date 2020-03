Na D1 u Bohumína narazil kamion do kolony, jeden člověk zemřel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dálnice D1 je dnes u Bohumína na 368. kilometru ve směru do Polska od noci uzavřená kvůli vážné nehodě. Kamion tam dnes hodinu po půlnoci narazil do stojící kolony, poškodil několik vozů. K nehodě letěl vrtulník. Při nehodě jeden člověk zemřel, další utrpěl lehčí poranění. ČTK to řekli mluvčí policie Soňa Štětínská a záchranářů Lukáš Humpl. Dálnice je v místě nehody uzavřená.