Na Slovensko zamířily první vlakové spoje s cestujícími

Směrem na Slovensko dnes vyjely po koronavirové pauze první vlakové spoje. Šlo o soukromého dopravce RegioJet, zamířily do Košic a do Bratislavy. Mluvčí společnosti Aleš Ondrůj ČTK řekl, že vlaky do slovenského hlavního města byly zaplněné z 50 až 60 procent, místa ve vlaku do Košic byla zaplněná ze 70 procent.