Pražská integrovaná doprava dostane nový design, opozice nešetří kritikou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do Pražské integrované dopravy (PID) by měly mít v budoucnu jednotný šedo-červený design, a to jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, dnes schválili pražští radní.