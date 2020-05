První obnoveným autobusovým spojem odjelo do Německa 13 lidí

Zákaz mezinárodních autobusových i železničních spojů pro cestující platil v Česku od 14. března, dopravci kvůli tomu museli zrušit desítky spojů. Na začátku minulého týdne vláda rozhodla, že mezinárodní dopravu znovu povolí od 11. května.

První autobus RegioJetu vyrazil dnes z Prahy v 8:30, další zastávku má v Drážďanech. Jednou z cestujících byla Karolína, která v Německu žije a hraje stolní tenis. Současnou pandemii ovšem trávila u rodičů v Česku. "Čekala jsem, až se situace trochu uvolní a mohla se v klidu vrátit do Německa. Cestu zpátky do Česka zatím neplánuji," řekla před odjezdem ČTK. K cestě do Německa ji přesvědčila i možnost návratu k tréninku, ještě předtím počítá s povinnou karanténou.

RegioJet má pro dnešní den naplánován i návrat autobusu do Česka, odpoledne by měl vyrazit z Berlína. Zatím si cestu rezervovalo 20 cestujících. Další spoj do Německa by měl jet v sobotu. Vedle toho RegioJet plánuje obnovení další autobusové linky z Brna do Vídně. Ta by měla začít fungovat od pondělí.

Ostatní dopravci se spuštěním mezinárodních linek vyčkávají. Pro Leo Express jsou klíčová spojení do Polska a na Slovensko. Obě země však zatím nepovolují vstup cizinců do země. Dopravce chce po uvolnění tamních zákazů prodloužit do těchto zemí své spoje mezi Prahou a Ostravou.

České dráhy už v minulém týdnu uvedly, že o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území.

Podmínky pro cesty do zahraničí jsou stejné jako v případě individuální dopravy. Na hranicích tak bude policie u cestujících kontrolovat podmínky pro cesty do a ze zahraničí. Lidé se musí při návratu do vlasti prokázat negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.