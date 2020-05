Tragická nehoda uzavřela Pražský okruh

ČTK to řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová a na twitteru to uvedli hasiči. Co bylo příčinou nehody, policie vyšetřuje.

V Komořanském tunelu zasahují jednotky z Modřan a Smíchova u dopravní nehody kamionu. Po nárazu do zdi zůstaly v kabině zaklíněny 2 osoby. Obě jsme vyprostili pomocí hydraulického zařízení, předali do péče @zzshmp a zasypali jsme uniklé provozní kapaliny. Na místě @PolicieCZ. https://t.co/4J1Oef6D9Q pic.twitter.com/MpcT22lcJf — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) May 16, 2020

Nehoda se stala před 3:00 v tunelu ve směru na dálnici D1. Hasiči zaklíněné osoby vyprostili z kabiny a předali do péče záchranářů. Podle policejní mluvčí nicméně spolujezdec řidiče zemřel.

Jak dlouho bude Pražský okruh mezi exity Zbraslav a Vestec uzavřen, mluvčí nevěděla.