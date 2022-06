V Česku jezdí přes 33 tisíc aut se značkou na přání, poptávka však poklesla

Registrační značku si lze v Česku za poplatek objednat od roku 2016. Cena jedné tabulky činí 5000 korun. U auta, kde jsou nutné dvě značky, tak majitelé zaplatí 10.000 korun. Poplatky jsou příjmem obcí, které značky vydávají, státu tak z nich nejde nic.

Mezi největší zájemce o značku na přání podle úřadů dlouhodobě patří menší firmy a podnikatelé. Ti často značky využívají například i jako propagaci své společnosti, na autě tak většinou vozí značky s názvem podniku nebo činnosti.

Často kreativnější podle úřadů bývají soukromí motoristé, u nichž ovšem zájem v poslední době spíše kolísá. Lidé o značky na přání mají zpravidla zájem při první registraci nového auta. Nejčastěji přitom vybírají svá křestní jména nebo přezdívky, případně se snažili registrační značku ozvláštnit nějakým vtipem nebo odkazem na nějakou situaci. Na silnicích tak lze spatřit například vozy se značkou KRAK0N0S, XXL B00BS či 019 C0VID. Oblíbené jsou také kombinace stejných čísel nebo číselné řady.

Vydávání registračních značek s textem na přání se řídí několika pravidly. Lidé si nemohou nechat na tabulku vyrazit hanlivá slova nebo slova, která obsahují písmena G, CH, O, Q a W. Zákaz využití těchto snadno zaměnitelných písmen si v minulosti vyžádala dopravní policie. Vyřazeny jsou také kombinace začínající EL, které jsou určeny pro vozy s nízkými emisemi a mohou využívat některé výhody, a to například při parkování nebo při nákupu dálničních známek.

V budoucnu by se novinkou při vydávání registračních značek, kterou se už nyní zabývá ministerstvo dopravy, mohly stát i celorepublikové státní poznávací značky, které by neměly teritoriální rozdělení podle krajů vydání. Stát by tak získal přes 104 milionů možných kombinací. Důvodem pro vznik celorepublikových značek je především možnost rozvolnění a změny v případě značek při změně vlastnictví vozidla napříč kraji. Ještě před případným zavedením celorepublikové značky má ovšem stát k dispozici velké množství kombinací i při současném systému, kdy se v případě vyčerpání současné kombinace čísel a písmen na značce pouze posune jedno písmeno určené pro daný kraj na další místo v tabulce. To brzy nastane v případě Prahy, uvedlo ministerstvo.