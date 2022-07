Za Plzní havarovaly čtyři osobní vozy, jeden hořel. Pět zraněných

"Šestapadesátiletý řidič Škody Fabia jel od Horní Lukavice na Plzeň. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že ho při jízdě ho přemohl mikrospánek, vjel do protisměru, kde čelně narazil do Škody Citigo, kterou řídila dvaašedesátiletá řidička. Její vozidlo začalo po nárazu hořet a odrazilo se do za ní jedoucího vozu a následně do dalšího, které stálo v odstavném pruhu," uvedla Jiroušková.

Ve Škodě Fabia byl podle ní zraněný řidič a dva spolujezdci, ve Škodě Citigo spolujezdec a řidička, která podle mluvčí záchranky Márii Svobodové skončila se středně těžkými zraněními na emergency plzeňské fakultní nemocnice. Sanitky tam odvezly také dva muže s lehčími poraněními. Další dva lidé měli podle Svobodové také středně těžká poranění.

"Požití alkoholu bylo vyloučeno. U řidičky Škody Citigo je proveden odběr krve s ohledem na zranění," uvedla Jiroušková.