Důchody 2023: Babiš psal voličům o snižování penzí. Jurečka už potvrdil další růst

O kolik a kdy letos mimořádně znovu kvůli inflaci vzrostou penze, bude mít ministerstvo práce jasno v únoru. Navýšení by se mohlo u průměrného starobního důchodu pohybovat od léta podle nynějších očekávání v průměru od 750 do 1000 korun. Záviset bude hlavně na lednovém růstu cen. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).