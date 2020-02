Důchodová reforma počítá s růstem odvodů OSVČ, jednala o tom komise

"V tuto chvíli jsme hovořili o variantě zvýšení vyměřovacího základu OSVČ pro odvody záloh pro sociální zabezpečení, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji, z 50 na 75 procent. Hovořili jsme i o tom, zda jde změnu zavést skokově, nebo zda by měla být nějakým způsobem rozfázovaná," uvedla Nerudová.

Podotkla, že i Evropská komise ve své zprávě o stavu Česka poukazuje na nízký vyměřovací základ živnostníků na sociální odvody. Šéfka komise dodala, že téma je velmi citlivé, názory na ně se liší a shoda na něm není.

Komise projednávala dnes takzvanou technickou variantu reformy, která by měla nynější veřejný systém rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval solidární základní důchod z daní ve výši 30 procent průměrné mzdy a z prvního zásluhová část penze. Doba péče o dítě, kdy rodič nemá příjem, by se počítala z jeho předchozího výdělku, nebo z průměrné mzdy. S bonusy za potomka či za odpracované roky navíc se nepočítá. Financování by pak politici nastavili až v dalších pěti letech po rozdělení systému.

To zákonodárci opozičních stran kritizují. Podle nich by se mělo s reformou současně stanovit, z čeho se budou důchody platit. "Pro nás je nepřijatelné snižování zásluhovosti a to, aby byly náklady sanovány z odvodů živnostníků. Spravedlnost znamená, že se nebude snižovat zásluhovost. Musí se zohlednit, že někdo pracoval víc a déle, tito lidé nemohou být poškozeni," řekl po jednání komise místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer (ODS).

Šéfka komise zopakovala, že příjmy by měl zajistit mix opatření. Prostor pro další zvyšování odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů nevidí. "Na příští komisi bych již ráda zapojila ministerstvo financí a očekávám, že se vrátíme k zapojení třetího pilíře (soukromého spoření), který je velmi podstatnou součástí systému a potřebuje projít výraznou změnou," řekla Nerudová. Příští jednání se uskuteční 3. dubna.