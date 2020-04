Program Antivirus s koncem dubna neskončí, uvedla Maláčová

"Už teď je jasné, že se program Antivirus bude prodlužovat za 30. duben. To už je skoro stoprocentní," řekla šéfka resortu práce.

Kurzarbeitový program Antivirus spustilo ministerstvo práce minulé pondělí. Zatím obsahuje dva druhy příspěvků na vyplacené náhrady a mzdy a má pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu do konce měsíce. Podle ministryně úřady práce dostaly dosud 26.490 žádostí o peníze. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer řekl, že úředníci zatím vyhověli asi 11.000 žádostí za dvě miliardy korun. Maláčová se chystá podrobné výsledky zveřejnit v pondělí.

Stát firmám poskytuje 80 procent náhrady mzdy v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do výše 39.000 korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29.000 korun. Oba příspěvky označené písmeny A a B se počítají ze superhrubé mzdy. Přibýt by měla i podpora C pro podniky, které i za omezení fungují. Vláda v úterý zveřejnila termíny postupného otevírání jednotlivých provozů, poslední by měly podle plánu znovu začít fungovat 8. června.

"Máme různé požadavky. Dokud se neotevře vše, bude určitě trvat režim A. Režim B je na několik měsíců. Chtěli bychom postupně A a B tak, jak se bude situace rozvolňovat, nahradit režimem C, kdy firmy budou mít zájem fungovat a my bychom jim chtěli finančně pomáhat," popsala ministryně.

O kurzarbeitu debatovala dnes s ekonomickým týmem Ústředního krizového štábu. V pátek se na podporu zaměří Národní ekonomická rada vlády (NERV). Kabinet v pondělí bude jednat o možném využití nespotřebovaných evropských peněz. Ty by se podle záměru Evropské komise daly utratit i na kurzarbeit. Podle Maláčové výsledek těchto jednání ovlivní konečnou podobu připravované podpory C.

Na jejím modelu se shodli zástupci resortů práce a průmyslu. Ministryně nechtěla zatím podrobnosti sdělit. "S ministerstvem průmyslu návrh finišujeme... Shodu máme. Chceme, aby to bylo motivační pro firmy, které se rozjedou," řekla šéfka resortu práce. Podle ní by připravovaná podpora C měla firmám pomoci vrátit se "do normálního provozu".

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) před týdnem uvedl, že by se tento kurzarbeit měl spustit 1. května. Na konci března řekl, že by to měl být "určitý motivační bonus" z hrubé mzdy a řídit by se mohl podle "poklesu buď výnosu, nebo produkce". Šéfka resortu práce naopak navrhovala příspěvek přímo pro pracovníky. Vláda měla původně návrh projednávat před deseti dny. Hospodářská komora i zaměstnavatelské svazy opakovaně kritizovaly, že program Antivirus na nepřetržité provozy nepamatuje.