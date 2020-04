Lidé bez práce v ČR: Nezaměstnaní se budou moci hlásit do evidence i na dálku

Dolní komora do předlohy vložila pozměňovací návrh sociálního výboru, aby smlouvy mezi úřady práce a firmami uzavírané v rámci kurzarbeitu spadaly pod mírnější režim zákona o registru smluv. Byly by tedy účinné okamžitě, nikoli až zveřejněním v internetové evidenci. Předkladatel úpravy Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) poukazuje na to, že zveřejnění dohody v registru by mohlo trvat i měsíc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zdůvodňuje stavem kvůli šíření nového koronaviru, omezeným provozem úřadů práce a obtížným vyřizováním některých dokladů. Předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Nezaměstnaní by nově mohli žádat o zařazení do evidence úřadů práce také poštou nebo elektronicky. Žádost navíc nebudou muset posílat úřadu příslušnému výhradně jejich trvalému bydlišti. Budou se muset obracet i na úřad v místě, kde skutečně bydlí.

Předloha zmírňuje i povinnost nezaměstnaných ihned hlásit úřadu práce svou nemoc, na oznámení budou mít tři dny od vystavení neschopenky. Při nesplnění povinnosti jim hrozí vyřazení z evidence. Po něm by za nezaměstnané stát přestal platit odvody a přišli by také o podporu a dávky v hmotné nouzi, a to na tři či šest měsíců. Léčebný režim musí nemocní lidé bez místa dodržovat stejně jako nemocní zaměstnanci.

Prokazování bezdlužnosti odpustí stát firmám kvůli vytíženosti úřadů. V případě zaměstnávání postižených lidí by hrozilo, že přijdou o práci, pokud by zaměstnavatelé nestihli dodat doklady včas. Zaměstnavatelé budou moci čerpat příspěvek na hendikepované pracovníky i v době, kdy museli za nouzového stavu omezit výrobu či služby, a nechat proto pracovníky doma. Nebudou mít ale v takovém případě nárok na příspěvky v rámci kurzarbeitu.