Další ekologická havárie: Do Bečvy opět unikla chemikálie, na hladině je pěna

"Byl detekován únik neznámé látky z toho inkriminovaného kanálu, který vede z rožnovské Tesly. Na hladině řeky se objevila pěna. Samozřejmě poté, co máme informace, že před pár týdny odtamtud vytekl kyanid, tak jsou všichni ostražití," uvedl Stržínek.

Situaci nechce zlehčovat, přesto si nemyslí, že by se znovu jednalo o únik kyanidu. "Pevně věřím, že to bude nějaký saponát nebo něco podobného. Samozřejmě hasiči odebírali vzorky, dělali zkoušky. Budeme moudřejší za pár dnů," řekl starosta.

"Provedli jsme odběr tří vzorků, předali jsme je chemické laboratoři z Frenštátu pod Radhoštěm. Místo si převzala policie," řekl ČTK krajský mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči nestavěli norné stěny ani jinak v řece nezasahovali. Povolali je zástupci odboru životního prostředí.

Informaci o úniku neznámé látky do Bečvy nechala radnice vyhlásit rozhlasem, zveřejnila ji i na facebookové stránce města. "Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od úterý 27. října důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky," uvedlo město v prohlášení.

Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska.