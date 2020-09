Další protiuhelný protest. 200 lidí demonstrovalo před elektrárnou Počerady

"Dnešní demonstrace před elektrárnou Počerady zakončila akční dny, které byly spojené s klimakempem a s různými akcemi občanské neposlušnosti," řekl Pavlovič. Podle něj by měla být elektrárna zavřena co nejdříve. "Do roku 2030 bychom byli rádi, aby se energie z uhlí přestala v celé České republice vyrábět úplně," dodal.

Demonstranti drželi transparenty s hesly "za budoucnost bez uhlí" nebo "jsme ve stavu klimatické nouze." Na demonstraci vystoupila například spisovatelka Tereza Boučková, signatářka výzvy "Uhlí musí skončit rychle a spravedlivě". "Je strašně dobře žít v souladu se svým svědomím. Je strašně dobře dělat zdánlivě beznadějné věci, protože i ty se můžou změnit v naději a ta naděje se může změnit v dobrý výsledek," řekla spisovatelka.

Demo in front of the biggest coal power plant in the Czech Rep. Počerady. 10 tons of CO2 per minute. What do we want? Climate justice! End coal! Community power! Now! ⁦@HnutiDUHA member of ⁦@foeeurope⁩) pic.twitter.com/O8N3LMwlP3