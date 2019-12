Kam s použitým jedlým olejem? Od ledna 2020 začnou platit nové vyhlášky MŽP

Oleje nesmí podle nové vyhlášky být odkládány do jiných biologicky rozložitelných odpadů ani do obecních kompostů. Dosud bylo třídění dobrovolné. Podle statistik ministerstva třídilo v roce 2016 oleje a tuky zhruba deset procent z 6258 obcí. Vykázaly tehdy 88 tun vytříděného oleje a tuku. O rok později se počet třídících obcí zvýšil na zhruba 900, vytřídilo se 192 tun.

Někde budou zavedeny speciální kontejnery na olej či tuky, jinde se bude sběr konat ve sběrných dvorech nebo dalšími způsoby, uvedlo MŽP. Využitím jedlých olejů a tuků se podle resortu podporuje snaha o využití neropných zdrojů v různých odvětvích průmyslu, například v chemickém, gumárenském či dřevařském.

"Upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám (výroba biopaliv), nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny," uvedlo MŽP.

Účinnosti nabudou dvě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národních parků České Švýcarsko a Podyjí. Nově člení území parků do čtyř zón podle cílů ochrany a stavu ekosystémů na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. S každou se pojí různá omezení. Zonace zbývajících dvou národních parků - Šumava a Krkonošského - se připravují, vyhlášky budou podle ministerstva vydány v průběhu příštího roku. "V obou případech ale již novou zonaci schválili Rady národního parku," uvedl resort.

Ústavní soud loni zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která nová pravidla zavádí. Byla také terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana i Svazu obcí Národního parku Šumava.

Od Nového roku budou moci být na trh dodávány pouze spalovací zdroje splňující podmínky ekodesignu. "V prodeji tedy budou pouze kotle splňující tyto podmínky a doprodávány zásoby vyrobené a vytvořené v době před účinností tohoto ustanovení. To samé platí v ČR pro lokální topidla, tedy pro kamna," uvedl úřad. Od ledna také budou muset revizní technici doklady o provedené kontrole vkládat do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a výrobci kotlů musí tyto odborně způsobilé osoby zapisovat do databáze revizních techniků, jež má být podle zákona o ochraně ovzduší kompletní nejpozději do konce ledna.

Platná bude od 1. ledna též novela takzvané kalové vyhlášky, jež posouvá povinnost plnění změn v aplikaci kalů do půdy o tři roky na začátek roku 2023. MŽP podporuje aplikaci kompostu na zemědělskou půdu. Podle resortu je ale potřeba další osvěta ze strany MŽP a ministerstva zemědělství a podpora využívání dostupných zdrojů z odpadů, což by mělo vést ke zvýšené poptávce zemědělců po kompostech vyrobených z odpadů.