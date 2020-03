Na hodnocení kvality ovzduší v karanténě je podle experta brzy

Vzhledem k vyhlášené karanténě v republice by bylo předpokládatelné, že se kvalita ovzduší ve větších městech zlepší, a to například i vzhledem k očekávanému poklesu dopravy. Podle Brzeziny data ze stanic ale zatím nic takového neukázala. Problém je podle něj v tom, že se koncentrace znečišťujících látek v průběhu roku velmi mění, a to i ze dne na den, v závislosti na spoustě faktorů.

A to od intenzity dopravy, rychlosti a směru větru, teplotního zvrstvení atmosféry, vzájemných reakcí látek v ovzduší, intenzitě vytápění a tak dále. "Pokud budeme tedy předpokládat, že mohla karanténa vést například k omezení dopravy, stále se jedná pouze o jeden z mnoha faktorů, které můžou zapřičinit nárůst či naopak pokles koncentrací oxidu dusičitého v ovzduší," uvedl Brzezina. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého v České republice je právě doprava.

Podle Brzeziny je nyní fáze roku, kdy obecně koncentrace znečišťujících látek klesají. Je to dáno mimo jiné i lepšími rozptylovými podmínkami, které obecně bývají horší v zimě. Roli také hraje vytápění, hlavní zdroj prachových částic v ČR, které je logicky významné pouze v chladnou část roku.

"V neposlední řadě je třeba zmínit, že i při odfiltrování všech možných vlivů nemusí mít současná opatření pozitivní vliv. Lze si totiž například představit situaci, kdy člověk za současných podmínek zvolí raději osobní automobil, přestože běžně používá k cestování hromadnou dopravu," uvedl Brzezina.

Podle něj proto v tuto chvíli nelze dělat žádné konkrétní závěry o vlivu karantény na kvalitu ovzduší. "Je potřeba delší časová řada a i po té je otázkou, zda nějaký vliv pozorovatelný bude," uvedl Brzezina.