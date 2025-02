Fiala nastínil, co musí Evropa udělat, aby ji ostatní brali vážně

Fiala se ve středu zúčastnil videokonference s dalšími lídry k bezpečnosti a Ukrajině. Jednání se zúčastnila většina lídrů zemí Evropské unie a spojenci ze Severoatlantické aliance. Politici se shodli na tom, že Evropa musí ještě více posilovat svou bezpečnost a obranu.

"Všichni se shodujeme na tom, že v této nové situaci je potřeba, abychom dávali více peněz do vlastní obrany, abychom navýšili rozpočty jak na úrovni národních států, tak na evropské úrovni. Abychom byli jako Evropská unie brána ve světe vážně, musíme být ekonomicky i vojensky silnější a musíme pro to něco udělat. Je potřeba položit na stůl peníze a zbraně a pak nás bude svět brát vážně," uvedl po jednání premiér, podle kterého Evropa svou bezpečnost dlouho zanedbávala a teď je čas to změnit.

Podle premiéra Petra Fialy přineslo jednání, které organizoval francouzský prezident Emmanuel Macron, posun v názorech na evropskou bezpečnost. "Diskuse jsou důležité, ale je opravdu potřeba přistoupit k činům. Musíme se zbavit zbytečných regulací, soustředit se na to, co je podstatné, například na konkurenceschopnost, prosperitu a být odhodláni posílit se vojensky v rámci Severoatlantické aliance. To znamená zvýšit výdaje na obranu, což je výhodné i pro Českou republiku, protože nás obranný průmysl je velmi kvalitní a dokáže to využít," řekl.

Předseda vlády se také vyjádřil k výrokům nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Evropy a Ukrajiny. "Nenechme se vyprovokovat jednotlivými výroky na sítích. Musíme mít na paměti cíl, kterým je bezpečnost Evropy, bezpečnost České republiky. To také znamená mít na Ukrajině dlouhodobý udržitelný spravedlivý mír. Doufám, že je to v zájmu všech západních států," dodal Fiala.

"Zamyslete se nad tím. Průměrně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů kvůli válce, kterou nejde vyhrát, a která nikdy neměla začít. Ale bez USA a Trumpa ji nikdy nebude schopen vyřešit," napsal americký prezident ve středu na síti Truth Social.

Zatímco Evropa podle Trumpa má své prostředky pro Kyjev zajištěné, Washington prý nic zpátky nedostane. "Proč nežádal Joe Biden vyrovnání? Navíc tahle válka je mnohem důležitější pro Evropu, než je pro nás. Odděluje nás krásný velký oceán," pokračoval šéf Bílého domu.

Trump dále prohlásil, že jeho ukrajinský protějšek přiznává, že polovina peněz z americké pomoci chybí. Zelenskému ostře vyčetl také to, že si nenechal svůj mandát potvrdit ve volbách.

"Odmítá uspořádat volby, je velmi nízko v ukrajinských průzkumech. Diktátor bez voleb. Zelenskyj by měl co nejrychleji konat, protože za chvíli žádnou zemi mít nebude," vzkázal do Kyjeva.

"Mezitím úspěšně vyjednáváme konec války s Ruskem, něco, o čem všichni říkají, že to dokáže jen Trump a jeho administrativa. Biden se o to nikdy nepokusil, Evropa selhala a Zelenskyj nejspíš chce, aby ten vlak jel dál," pokračoval. "Zelenskyj udělal špatnou práci, jeho země je zničená a miliony lidí zbytečně zemřely. A pokračuje to," dodal Trump.