Hilšer se přihlásil do prezidentské volby. Věří, že může vyhrát

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje velký nápor lidí, kteří žádají o předčasný důchod. Pokud to stihnou do konce roku, mohou pobírat v příštím roce vyšší penzi, než kdyby do něj odešli v regulérním termínu. Úřad přitom upozorňuje, že lidé nemusí nutně dorazit osobně.