Ignis Brunensis 2023: Norský ohňostroj byl velkolepý i dramatický

„Budeme vyprávět příběh, ne prezentovat čistě impresionistickou show. Vezeme do Brna stejné množství kulových pum jako v roce 2019, takže finále bude úchvatné a možná ještě hlasitější než posledně,“ sliboval designér North Star Fireworks Andreas Helle v rozhovoru před ohňostrojem. Reakce diváků přímo při ohňostroji potvrdily, že nelhal. Z publika se mezi jednotlivými skladbami ozýval nadšený pískot, jeden z dětských diváků pak podívanou zhodnotil slovy: „Jupí, to je krása!“

Pro brněnské diváky norský tým připravil výjimečné a poutavé představení, které zahrnovalo širokou škálu efektů. Zlaté komety a obrovské kulové pumy s pestrou paletou barev vytvářely efekty připomínající hvězdný roj. Tým také využil vodní hladinu, nad kterou tančily světelné efekty, čímž přidával do show zvláštní kouzlo. Pauzy mezi jednotlivými písněmi dodávaly představení dramatickou atmosféru, která evokovala pocit napínavého dočtení kapitoly detektivního románu. Po ukončení show divačka Andrea Šupáková sdělila své dojmy: "Tento ohňostroj byl největší, který jsem zde zažila, a stále se snažím vstřebat to, co jsem viděla."

North Star Fireworks získali v roce 2019 čtyři z pěti cen, přičemž jedinou kategorií, kterou nevyhráli, byla hudba. Andreas Helle, hlava společnosti, uvedl: "Letos se jedná o přátelskou soutěž, přijíždíme spokojeni a odjedeme spokojeni, bez ohledu na výsledek soutěže." Komentáře diváků na sociálních sítích naznačují, že rozhodnutí o vítězi soutěže nebude jednoduché. Například Jana Gajdošová v komentáři během živého přenosu prohlásila: "Pro mě je to naprostý vítěz."

Ve středu 21. června se však diváci a porotci mohou těšit na poslední show letošního ročníku, Velkou lásku od loňských vítězů Göteborgs FyrverkeriFabrik. Před norským ohňostrojem v sobotu měli diváci také možnost vidět druhou letošní dronovou show nazvanou Záhady světa. Formace 200 dronů byla doprovázena hudbou a komentářem brněnského herce a moderátora Zdeňka Junáka.

Show Záhady světa představila vyjasňování největších záhad Země i vesmíru, začínaje zjevením neidentifikovatelného létajícího objektu - UFO, kterého popularita narostla v 50. letech minulého století. Drony pak vytvořily formaci znázorňující starověké pyramidy, které patří mezi sedm divů světa. Na konci show se nad hladinou vody objevila i legendární příšera z jezera Loch Ness ve Skotsku. Tento neočekávaný moment ocenili i diváci, jak prohlásil malý Davídek: "Lochneska byla úplně nejlepší."

Přípravy na takovou podívanou trvaly několik měsíců. David Zaorálek, šéf společnosti Spectrum Production, která dronovou show připravila, prozradil: "Programování jedné show nám zabere více než 100 hodin, a to ještě nepočítáme s tvorbou konceptu, úpravami, laděním a skládáním hudby, což je však nedílnou součástí výsledku."