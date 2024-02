Jak se změní sociální dávky? Jurečka představil plán platný od července

Tento návrh představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci. Uvedl, že koalice se na tomto navýšení shodla během tohoto týdne a dojít by k němu mělo od července. Roční výdaje vzrostou zhruba o sedm miliard korun.

"Jsme si vědomi naléhavé situace a potřeby zvýšení příspěvku. Navýšení bude postupné. Naše úvaha se zaměřila na maximalizaci pomoci zejména pro osoby s vyšším příspěvkem na péči, které skutečně potřebují větší podporu, protože jsou závislé na péči," uvedl Jurečka.

Příspěvek na péči je poskytován od roku 2007 osobám se zdravotním postižením a seniorům k zajištění péče buď v zařízení, nebo doma. Dospělí dostávají měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun v závislosti na míře potřeb. Děti obdržují měsíčně 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun. Podle návrhu by se nejnižší dávka pro děti i dospělé neměla měnit, zůstala by tedy na 3300 a 880 korunách.

Tři vyšší částky pro dospělé by se od poloviny roku měly pohybovat kolem 4900, 14 800 a 23 000 korun. Lidé s nejvyšším příspěvkem v domácí péči by pak měli dostávat 27 000 korun. Pro děti by se částky měly nově pohybovat kolem 7400, 16 100, 23 000 a také 27 000 korun v případě domácí péče. Navýšení se tedy pohybuje zhruba od 11 do téměř 41 procent.

Jurečka navrhl zvýšení dávek již v prosinci. Tehdy navrhoval buď plošné zvýšení všech osmi částek zhruba o čtvrtinu, nebo navýšení sedmi částek bez nejnižší dávky pro dospělé. Prosazoval zejména to, aby pro zvýšení dávek nebyla nutná novela zákona, ale pouze rozhodnutí vlády v případě růstu cen o alespoň pět procent. Tento záměr však narazil na výhrady a vláda neprojednala novelu s touto úpravou.

Nový návrh na zvýšení dávek má být zahrnut do novely o sociálních službách, která již projednává Poslanecká sněmovna. Koaliční poslanci by měli tento návrh doplnit. Ve středu by měl zákon s úpravami projednávat sněmovní sociální výbor. Ministr uvedl, že do konce března by měla norma projít dolní komorou, následně ji v dubnu schválí Senát a poté podepíše prezident. "Nejpozději od 1. července bude tato úprava platná," ujistil ministr.

Podle něj má koalice shodu ohledně navrženého zvýšení dávek. "Neříkám, že ty dva měsíce byly jednoduché v té diskusi (o navýšení dávek), ale bylo jednání sociální K5 tento týden ve středu. Některé věci jsme si ještě dotahovali během včerejšího večera a dnešního rána. To, co tady dneska prezentuji, je finálně uzavřená dohoda. Kompromis, který za koalici platí," uvedl Jurečka.