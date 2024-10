Jurečka chystá zásadní změny. Chcete dávky? Doložte příjmy i majetek

Úřad práce bude nově zohledňovat vlastnictví nemovitostí, automobilů a výši úspor při rozhodování o nároku na podporu. Cílem této reformy je zajistit, aby pomoc byla adresována skutečně potřebným.

„Dosud jsme majetkový test prováděli pouze u lidí, kteří žádali o pomoc v hmotné nouzi. Teď tuto povinnost rozšíříme na všechny, kdo žádají o dávky. Jde o historický krok směrem k cílené podpoře,“ uvedl Jurečka. Majetkový test je podle něj běžnou praxí v západních zemích.

Nová dávka, která nahradí čtyři stávající příspěvky (příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě), by se měla začít vyplácet od července příštího roku. Podpora bude odstupňována podle příjmu domácnosti a majetkových podmínek. Domácnosti s příjmem pod 1,43násobek životního minima budou mít nárok na vyšší podporu. Součástí nových pravidel bude omezení vlastnictví nemovitostí – žadatelé budou moci mít maximálně dvě, přičemž v jedné musí bydlet. Druhou budou muset do tří let prodat, jinak ztratí nárok na dávky.

Úřad práce bude také sledovat vlastnictví automobilů a úspory domácností. Každý dospělý člen rodiny bude moci vlastnit jedno vozidlo, zatímco úspory nesmí překročit 200 000 až 400 000 korun, v závislosti na počtu členů domácnosti. Úspory ve stavebním nebo penzijním spoření se však do tohoto limitu nepočítají.

Podle Jurečky se úředníci zaměří na základní majetek, jako jsou byty, domy a auta, přičemž informace budou získávat z katastru nemovitostí a rejstříku vozidel. „Nechceme jít do složitých majetkových testů. Nebudeme sledovat, zda lidé nevlastní například pole, rybníky nebo sbírky motocyklů,“ dodal ministr.

Změny se dotknou i samotného procesu podávání žádostí. Nově bude stačit jediná žádost, která pokryje všechny typy podpory, a výše dávky se bude odvíjet od příjmů a pracovní aktivity žadatele. Lidé si budou moci zvýšit částku o bonus za práci. Zákon má také odstranit takzvané „body zlomu“, kdy při překročení určitého příjmu o malou částku lidé zcela ztratí nárok na dávky.

Ministr Jurečka očekává, že zákon může být v Poslanecké sněmovně ještě upraven. Dolní komora by o něm mohla hlasovat koncem listopadu a Senát by ho mohl schválit do konce ledna.