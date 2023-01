Jak to vidí Němci? Analytik řekl, co Pavlovi vyhrálo volby

Po prvním kole před dvěma týdny Lang prohlásil, že bylo pozoruhodné, jak relativně mírná dosavadní kampaň byla, pokud ji srovnává s předvolebními souboji v jiných zemích střední Evropy. "To bylo ale jen zahřívací kolo," poznamenal dnes.

"Nastal naprostý obrat. Andrej Babiš ihned po uzavření volebních místností a zveřejnění výsledků vystoupil s velmi ofenzivním projevem," řekl Lang. "Na Petra Pavla zaútočil kvůli jeho minulosti, kdy ho přirovnal k rozvědčíkovi, srovnával ho s Putinem. To bych označil za první úder, kterým ukázal, že nyní povede zcela odlišnou kampaň," uvedl. Ruský autoritářský prezident Vladimir Putin v dobách Sovětského svazu působil jako agent tajné služby.

Lang vidí tři prvky, které vedly k Pavlovu vítězství. Prvním z nich byla Babišova vystupňovaná kampaň. "Nastolil téma míru a války, zkoušel získat vše, od Romů až po Václavák, od sídliště po voliče SPD (Svobody a přímé demokracie). Argumentoval protiváhou vládní koalici, která by v případě jeho porážky vše ovládla. Vystupoval jako ten, kdo se o ostatní stará," podotkl. "To nebylo zcela špatné, ale udělal chyby," uvedl. Babiš to podle něj neuvěřitelně přehnal, takže přišel o obraz hodného strýčka. "Tím byl před prvním kolem, kdy byl pro všechny Babiš s lidskou tváří," poznamenal.

Druhým prvkem podle Langa bylo, že opozice vůči Babišovi využila polarizaci, kterou někdejší premiér a šéf hnutí ANO vyvolává. Pavlův tým a jeho podporovatelé tak hovořili o katastrofě, kterou by bylo Babišovo zvolení. "Boj dvou světů, o tom Pavlův tým vždy hovořil," řekl.

Třetím důležitým krokem v Pavlově cestě na Pražský hrad byla pomoc vyřazených prezidentských kandidátů. "Třetí prvek byl velmi praktický, byla to velmi rychlá, včasná a aktivní podpora od Nerudové, Fischera a také trochu od (Marka) Hilšera. Svým voličům neřekli jen volte Pavla a sbohem, ale stáli s ním na pódiu, neustále apelovali na voliče, podporovali jeho tým a dali k dispozici billboardy," řekl Lang. Poukázal na to, že před pěti lety taková podpora Jiřímu Drahošovi v souboji o prezidentské křeslo s Milošem Zemanem chyběla. Čistě aritmeticky by tehdy Drahoš s podporou Zemanových protikandidátů většinu získal, ale ta podpora podle německého analytika před druhým kolem vyšuměla.

Na přesvědčivé Pavlovo vítězství je podle Langa možné nahlížet i na stopku, kterou voliči udělili eskalační a nezodpovědné politice. "Babiše ale nelze podceňovat. Volilo ho na 42 procent, to je značná část elektorátu a společnosti. Není to tak, že by pro Pavla hlasovalo 70 nebo 80 procent," řekl. Uvedl, že velká část voličů se ale vyslovila pro rozvážnou politiku a inkluzivní politický styl. "A to je pro Pavla zároveň závazek," řekl.

Analytik Milan Nič z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) po prvním kole řekl ČTK, že Německo by dokázalo dobře přijmout jako prezidenta oba kandidáty. "To má vyzkoušené už s Milošem Zemanem," řekl tehdy. Také Lang je přesvědčen, že Německo by s Babišem problém nemělo. "Je, jaký je. Je svérázný, ale není to nikdo, kdo by byl protiněmecký," řekl Lang. Zmínil, že Babiš už jako ministr financí měl dobré vztahy se svým tehdejším německým kolegou Wolfgangem Schäublem. "V Německu měl vždy dobré kontakty, ANO je partnerskou stranou liberálních svobodných demokratů (FDP), mluví dobře německy a tak dále," uvedl Lang o Babišovi.

Poznamenal, že Německo dobře spolupracovalo i se Zemanem. "Zeman a německý prezident Frank-Walter Steinmeier spolu dobře vycházeli, což jsme mohli vidět během Steinmeierovy návštěvy Česka v roce 2021," dodal.