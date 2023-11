Kalousek: Fiala podrazil Válka. Podle Babiše premiér pochopil, jak neschopný ministr zdravotnictví je

Premiér Fiala přislíbil zdravotníkům a lékařům 9,8 miliardy korun na zvýšení platů a mezd v roce 2024 prostřednictvím úprav úhrad. Nicméně bývalý ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že premiér jednal bez dostatečné odborné podpory.

Tato částka by měla být dodatkem k úhradové vyhlášce a bude závazná pro státní i krajské, městské či soukromé nemocnice, uvedl Fiala po setkání.

"Slíbil nesplnitelný nesmysl: Je možné úhradovou vyhláškou zvýšit platbu za výkony. Není ale možné (a bylo by to proti zákonu) úhradovou vyhláškou zajistit, aby toto navýšení šlo do platů," komunikoval o rozhodnutí premiéra Kalousek na sociální síti X.

"Premiér jim ustoupil, a podrazil tak svého ministra zdravotnictví, který hájil rámec, který mu vymezila Fialova vláda s ministrem financí za ODS. Na místě Vlastimila Válka bych to hodil Fialovi na hlavu, ať si to dělá sám," rozhořčil se Kalousek na sociálních sítích. Bývalý ministr financí a předseda TOP 09 mimo to nepovažuje dohodu premiéra s lékaři za skutečnou shodu.

Kalousek později dodal, že není v silách státu zajistit, aby se peníze dostaly do platů lékařů. Pojišťovny totiž zdravotnickým zařízením platí za vykonanou službu, neplatí platy lékařů. „Úhradovou vyhláškou tedy můžete zvýšit úhradu za provedený výkon, ale nemůžete zajistit, aby se toto navýšení promítlo do platů. Můžete toho ještě docílit ,befehlem’ u přímo řízených organizací,“ napsal Kalousek.

Ministr zdravotnictví se setkal s lékaři a odbory několikrát, avšak nedospěli k dohodě ohledně zvýšení platů. Poslední nabídka resortu byla zvýšení platů a mezd o 8,5 miliardy korun od Nového roku, což lékaři odmítli. Vzhledem k této situaci se lékaři obrátili na premiéra Fialu, aby požádali o schůzku, protože s ministrem Válkem dále nedospěli k dohodě.

"Pro české zdravotnictví je dobrou zprávou, že premiér na jednání s doktorem Přádou rozsekli poslední sporný bod našich debat s odbory, kterým bylo odměňování v nemocnicích od 1. 1. 2024. Doplnil tak dohodu, jejíž konkrétní podobu jsme v posledních měsících vyjednali v mantinelech nastavených na vládní úrovni," komentoval radostně dohodu na síti X Válek.

"Pro mě jako lékaře je hlavní zajištění péče o pacienty. Nyní budeme společně s premiérem řešit detaily dohody, jejich technické naplnění a konkrétní rozdělení prostředků v mantinelech, které premiér Fiala nově nastavil," dodal ministr zdravotnictví.

„Panu premiérovi asi konečně někdo vysvětlil, co by ta celé situace znamenala, že má zcela neschopného ministra Válka, kterého měl už dávno vyměnit. A pan premiér to na poslední chvíli asi konečně pochopil a začal vůbec poprvé jednat,“ komentoval překvapivě předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Škoda, že to nedělal od začátku jako jsem to dělal já. Ale buďme rádi, že pan premiér po dvou letech zjistil, že zdravotnictví je asi trošku důležité, byť pan Stanjura vždycky říkal, že prioritu nemá, že prioritu má Ukrajina a obrana,“ dodal Babiš.

Nespokojenost lékařů se v létě projevila v reakci na novelu zákoníku práce, která zdvojnásobila povolený rozsah dobrovolné přesčasové práce. Nyní, před schválením novely, která by od roku 2024 tuto změnu zrušila a vrátila ji na 416 hodin, vyjádřila sekce mladých lékařů obavy. V několika nemocnicích plánují uzavření některých oddělení v prosinci kvůli nedostatku personálu, což by mohlo vést ke zvýšení čekacích dob v akutních příjmových ambulancích. Vedení nemocnic zdůraznilo, že prosinec je tradičně nejméně náročným měsícem na nemocniční péči, s výjimkou onkologických operací, a že většina plánované péče bude odložena.