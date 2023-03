Kauzy kancléře Mynáře. Zeman nebyl z této informace nadšen

Česko chce rozložit dodávky objednaných vakcín na covid-19 od firmy Pfizer/BioNTech až do konce roku 2026. Mohlo by se tím ušetřit až 1,5 miliardy korun. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Je to podle něj součástí dodatku ke smlouvám Evropské komise s výrobcem. Zástupkyně tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Eliška Machová doplnila, že dodatek zatím není uzavřený. Některé země EU, například Bulharsko, už společně objednané vakcíny odebírat nechtějí a navrhují od smlouvy odstoupit.