Český fotbal je bez etické komise. Členové nečekaně rezignovali, i kvůli Mynářovi

Tou pověstnou poslední kapkou pro členy Etické komise FAČR byla ta skutečnost, že v posledních měsících odvolací komise hned několik verdiktů týkajících se kauzy kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra buď snížila, nebo rovnou rušila.

Odvolací komise takovýmto způsobem například postupovala třeba v rámci větve této Berbrovy kauzy týkající se pražské Dukly, obviněné za pokus o ovlivnění dvou zápasů v roce 2018, kdy Pražanům za to etická komise původně vyměřila pokutu ve výši 400 000 korun, která ale následně byla snížena na polovinu. V rámci kauzy slávistického sportovního ředitele Jiřího Bílka a jeho narušení regulérnosti třetí ligy zase odvolací komise původní tresty od etické komise úplně zrušila, stejně tak se událo v případě kolem bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře a jeho klubu v Osvětimanech.

Sami členové etické komise FAČR podali důvod své rezignace v prohlášení na webových stránkách asociace. "Po rozhodnutí odvolací komise, které padlo v jedné z největších kauz match-fixingu, jakou jsme za dobu svého působení řešili a kde byl bez nám sděleného odůvodnění trest snížen z 15 let na čtyři roky, jsme dospěli k závěru, že přístupy v rozhodování etické a odvolací komise jsou natolik rozdílné, že je to nadále neudržitelné a neprospěšné pro Fotbalovou asociaci," stojí v něm konkrétně, co přesně vedlo členy k jejich nečekanému rozhodnutí.

K němu dospěli poté, co se alespoň na základě odborného stanoviska zjistilo, že se etická komise rozchází v právních výkladech disciplinárního řádu s odvolací komisí. "Etická komise je přesvědčena, že na případy před 30. červnem 2022 je nutné aplikovat pravidla účinná od 1. července 2022, v souladu se zásadou nepravé retroaktivity. Odvolací komise však trvá na aplikaci starších pravidel. Tato právní neshoda vedla k tomu, že rozhodnutí etické komise byla rušena a případy nám vráceny k novému projednání, což se opakovaně dělo s velmi stručným odůvodněním. K posouzení této právní otázky bylo zpracováno odborné stanovisko Právnické fakulty v Olomouci, objednané sekretariátem FAČR na základě zadání etické komise, a považujeme ho proto za zcela nezávislé. Odborné stanovisko dává za pravdu etické komisi. Následná schůzka mezi členy etické a odvolací komise však nenaplnila očekávání, protože odvolací komise ignorovala toto stanovisko a pokračovala v aplikaci vlastního výkladu," píše se dále v prohlášení odstoupivších členů Etické komise.

Jejich rozhodnutí následně vzal výkonný výbor FAČR na vědomí, jak to ostatně potvrdil místopředseda výkonného výboru Jiří Šidliak v reakci pro ČTK a Český rozhlas. "Výkonný výbor vzal rezignaci na vědomí, protože nic jiného s tím ani dělat nemůže. Další postup v souladu se stanovami by měl být takový, že předseda komise, který je jediný volený valnou hromadou, navrhne nové členy, které schvaluje výkonný výbor. S tím, že půjde na období čtyř pěti měsíců do řádné valné hromady, kde už podle nových stanov bude volena celá etická komise," uvedl konkrétně.

Že to mezi oběma orgány dlouhodobě skřípe, o tom samotné vedení asociace vědělo. Nespatřovalo v tom však žádný větší problém. "Byli jsme si vědomi určitého pnutí mezi nimi, měly rozdílné právní názory na některé věci, což ale k tomu procesu patří. My jsme vždy ctili nezávislost komisí, jsou to nezávislé orgány," sdělil k tomu asociační generální sekretář Martin Procházka, přičemž ho samotný šéf českého fotbalu Petr Fousek doplnil: "Za FAČR můžu říct, že uděláme maximum pro to, abychom zachovali kontinuitu, aby funkčnost zůstala naprosto bezproblémová až do valné hromady."

Dosavadní předseda Etické komise Jan Eisenreich tak tedy vytrvá ve své funkci až do konce ledna, během něhož se v rámci jednání výkonného výboru navrhne nové složení této komise, aby tak mohla fungovat až do 29. května, tedy do volební valné hromady FAČR v Praze, kde se vybere nové vedení českého fotbalu.