Lidé v celém Česku si dnes připomenou první výročí vpádu Ruska na Ukrajinu

Už ráno v 08:00 předá streetartový umělec Chemis Poslanecké sněmovně své dílo, které bude odhaleno na balkoně sněmovního Paláce Smiřických s výhledem na Malostranské náměstí. Chemis loni v březnu vytvořil v pražských Nuslích nástěnnou malbu s motivem holčičky schovávající se pod ukrajinskou vlajkou.

Iniciativa Hlas Ukrajiny, kterou tvoří Ukrajinci žijící v Praze, pořád dnes několik demonstrací nejen v hlavním městě, ale i v Brně, Karlových Varech, Českých Budějovicích nebo Plzni. V Praze zahájí v 15:00 pochod ze Staroměstského náměstí kolem obchodů a značek, které se ani přes apely lidskoprávních organizací nestáhly z Ruska. Pořadatelé také chtějí odsoudit možnost účasti Rusů a Bělorusů na olympijských hrách, zmínit požadavek vyloučit Rusko z Rady bezpečnosti OSN a vyjádřit vděčnost českému lidu za jednotu s Ukrajinou. Cíl pochodu je Václavské náměstí, kde bude od 17:00 do 19:00 shromáždění za účasti řečníků z českých a ukrajinských organizací, které přibližují vítězství Ukrajiny a pomáhají lidem postiženým ruskou invazí. Akce je součástí celosvětové kampaně #LightWillWinOverDarkness koordinované ukrajinskou dobrovolnickou sítí.

Před ruským velvyslanectvím se od 15:30 bude konat happening aktivistické skupiny Kaputin, která proti putinovskému režimu protestuje dlouhodobě svými veřejnými akcemi.

Na náměstí Republiky začne v 16:00 výstava Jak Rusové po celém světě pomáhají Ukrajině. Výstava představuje české a mezinárodní projekty realizované Rusy v Praze, Polsku a dalších zemích, které poskytují finanční a humanitární pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Poté se účastníci také plánují vydat na Václavské náměstí.

Na Dominikánském umění v Brně začne v 18:00 akce Stand With Ukraine, shromáždění na podporu Ukrajiny k prvnímu výročí ruské invaze. Pořádá ji Ukrajinská iniciativa jižní Moravy a až do do sobotních 06:00 bude nasvícený Špilberk v barvách ukrajinské vlajky.

K výstavám, které situaci válečné země přibližují obrazem, se přidá také Galerie Artinbox v Perlové ulici v Praze, která dnes zahájí výstavu Alexandra Čekmeněva ukrajinského dokumentárního fotografa a fotožurnalisty. Série 24 portrétů z roku 2022 zachycuje kyjevské občany, kteří čelí těžkým okolnostem války.

V kostele sv. Martina ve zdi pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické akci Světlo ve tmě. Během večera se návštěvníci budou moci seznámit s ukrajinskou hudbou a uměním.