Lipavský: Putin nese důsledky svých činů, možné scénáře nejsou dobré

Lipavský uvedl, že ministerstvo bedlivě sleduje a vyhodnocuje situaci v Rusku. Diplomacie udržuje pravidelný kontakt s kolegy v Evropské unii i NATO. "Nejnovějšímu vývoji se budeme věnovat na pondělním zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) v Lucemburku," napsal na twitteru.

Probíhající vzpoura vedená zakladatelem a šéfem žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem je podle ministra interním problémem Ruska. "Nelze čekat, že by se proměnilo v nějakou liberální demokracii. Dokud se ruská společnost nezmění a neodmítne imperialistické myšlenky, zůstane pro Evropu hrozbou," poznamenal.

"Vladimir Putin již dlouho nevnímá realitu. Válku rozpoutal on. Propustil desítky tisíc trestanců z různých táborů. Teď za to nese důsledky. Ať už povstalci zvítězí, nebo je zvládne potlačit, ani jeden ze scénářů nebude dobrý," konstatoval Lipavský.

Ministerstvo nadále varuje před cestováním na území Ruské federace. Vzhledem k aktuální situaci jsou případné možnosti pomoci českým občanům v nesnázích omezené.

Moskva se od nočních hodin potýká s ozbrojenou vzpourou vedenou zakladatelem a šéfem žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem, s nímž bylo zahájeno trestní řízení kvůli organizaci rebelie. Stalo se tak poté, co zakladatel nejvýznamnější žoldnéřské skupiny prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Prigožinovi hrozí až 20 let za mřížemi, uvádí TASS.

Trestní řízení se zakladatelem wagnerovců zahájila ruská tajná služba FSB kvůli závažnosti situace a hrozbě eskalace a konfrontace uvnitř Ruské federace. Silové složky jsou ve stavu zvýšené pohotovosti. Prezident Putin v dopoledním projevu přiznal, že situace je složitá v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Podle posledních informací jsou žoldnéři také ve Voroněži a dorazit měli rovněž do Lipecka. Protiteroristická opatření zavedla Moskva i Moskevská oblast.