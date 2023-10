Ministerstvo chce změnit volby prezidenta. Občanům chce otevřít nové možnosti, poslancům je omezí

V případě, že by se podařilo získat více než 50 000 on-line podpisů a splnit další požadavky, by úřady daného kandidáta automaticky zařadily do voleb. Návrh byl již odeslán k posouzení ostatním ministerstvům, následně bude projednán vládou a v případě potřeby i parlamentem.

Tato novela reaguje na zkušenosti z minulých přímých prezidentských voleb a explicitně stanoví, že poslanci a senátoři budou moci podpořit pouze jednoho kandidáta. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v tiskové zprávě uvedl, že tím bude předcházeno nejasnostem ohledně možnosti poslanců a senátorů podpořit více kandidátů, a tuto změnu podporuje i Nejvyšší správní soud.

Pokud by některý zákonodárce byl členem více skupin navrhovatelů, jeho podpis na žádné kandidátní listině nebude brán v úvahu. Novela také upravuje pravidla týkající se kontroly podpisů.

Zaručuje, že on-line podpisy budou ověřeny a chráněny před duplicitními záznamy. Kandidáti budou mít možnost sbírat podpisy nejen na papírových formulářích, ale také on-line, což bude pro veřejnost jednoduché a efektivní, podobně jako současné elektronické petice na Portálu občana.

Co se týče kontrol listinných peticí, ministerstvo plánuje změny tak, aby byly důkladně prověřovány až do dosažení potřebných 50 000 správných a kompletních podpisů. V případě, kdy kandidát předloží jak listinnou petici, tak ePetici, bude kontrola ukončena, jakmile celkový počet podpisů dosáhne stanoveného počtu 50 000.