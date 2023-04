Na hladině Veseckého rybníka v Libereci byl nalezen utonulý muž

"Přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje provedl na místě ohledání těla a mohl pouze konstatovat smrt," uvedla Šrýtrová. Po prvotním ohledání podle mluvčí lékař neshledal na těle utonulého muže žádné zjevné stopy násilí, které by nasvědčovaly tomu, že je způsobila jiná osoba.

Policie už zjistila totožnost muže a o tragické události informovala jeho rodinu. "To, jak se dlouho muž ve vodě nacházel a co bylo příčinou smrti, by měla určit nařízená soudní pitva, která proběhne v následujících dnech," řekla mluvčí. Dodala, že se případem zabývají liberečtí kriminalisté, kteří budou zjišťovat okolnosti případu.