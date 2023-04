Nemoci dýchacích cest v Česku ustupují, zůstávají menší ohniska

V Burundi se rozšířil takzvaný cirkulující poliovirus, nákaza se tam potvrdila u osmi lidí. To je nejvíce za 30 let, uvedla dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). K nákaze cirkulujícím poliovirem typu 2 podle ní může dojít, pokud oslabený kmen viru obsažený v orální vakcíně proti obrně dlouhodobě cirkuluje mezi nedostatečně imunizovanou populací.