Otevírací doba v pátek 17. listopadu: Budou obchody otevřené?

Každoročně připadá na 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před čtyřiatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.

V Česku od roku 2016 platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.

Vztahoval se například na předchozí podzimní svátky, tedy Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října). Prostorově větší prodejny při nich zůstaly zavřené.

Tentokrát si však nemusíte jít s předstihem nakoupit už ve čtvrtek. Pozítří bude normálně otevřeno, jako by šlo o normální pracovní den.

Obchody se ze zákona opět uzavřou o Vánocích, kdy může být v období do 24. do 26. prosince otevřeno pouze na Štědrý den do 12:00.