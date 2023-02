Pavel bude tento týden jednat s Jurečkou a Rychetským

Setkání s Jurečkou je podle kalendáře v plánu ve středu odpoledne, již dnes bude Pavel s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a později s Rychetským. S ním bude Pavel patrně mluvit o budoucím obsazení Ústavního soudu. Rychetský končí ve funkci v srpnu, mandát letos vyprší dalším šesti jeho kolegům. Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na desetileté funkční období.

Pavel dnes na tiskové konferenci řekl, že chystá schůzku s právníkem Janem Kyselou, s kterým chce probrat proces výběru a schvalování ústavních soudců. Chce, aby byl transparentnější, veřejný by měl být seznam kandidátů, kteří by mohli absolvovat veřejná slyšení. "Budeme se o tom bavit v následujících dnech," uvedl. Rychetského si chce dnes hlavně vyslechnout, je to podle něj člověk, který má co říct nejen k chodu ÚS, ale i politice. "Budu v poslouchacím módu a nechám se poučit," řekl Pavel.

Pavel má v kalendáři také úterní jednání s ředitelem sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Janem Jirešem, který vedl český vyjednávací tým u česko-americké dohody o obranné spolupráci (DCA). Jireš před týdnem oznámil, že vyjednavači na pracovní úrovni dokončili návrh, který má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku.

Čtvrtek stráví Pavel v Ústeckém kraji. Cesta by měla zahrnovat Šluknov, Mikulášovice, Českou Kamenici a Ústí nad Labem. Minulý týden byl Pavel dva dny v Karlovarském kraji, cílem bylo poznat hlavní problémy jednoho z krajů, který patří mezi strukturálně postižené a v mnoha statistikách se umisťuje na posledním místě. Stejný cíl bude mít patrně cesta do Ústeckého kraje.

Pavel dnes řekl, že v Karlovarském kraji při jednání se zástupci samospráv hovořili o odlivu mladých lidí z regionu, dopravě, bydlení či dostupnosti zdravotní péče. Vyslechl si výtky, že většinu věcí řeší centrální ministerstva bez dostatečné znalosti místních poměrů. Vzhledem k tomu, že návštěva bude jen jednodenní, počítá s tím, že bude příště potřeba navštívit i další místa.

V sobotu by se měl Pavel zúčastnit vzpomínkového koncertu k připomenutí roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Stejného tématu by se měl týkat Pavlův tzv. prezidentský stream na sociálních sítích v sobotu odpoledne. "V pátek bude hlavní akcí účast na akci Ukrajina - rok poté, kterou organizuje pražské zastoupení Evropské komise," doplnil Pavel.

V úterý dopoledne absolvuje Pavel prohlídku v ÚVN. "Nechám si udělat komplexní prohlídku, abych splnil, co jsem říkal, že do inaugurace bude zveřejněna zpráva o mém zdravotním stavu," řekl.

Pavel chce od Jurečky slyšet, jak vláda dospěla ke snížení valorizace penzí

Zvolený prezident Petr Pavel bude ve středu chtít s vicepremiérem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jednat o systémovém přístupu k řešení důchodů. Řekl to na tiskové konferenci na dotaz ohledně plánované snížené valorizace. Návrh, který má dnes schvalovat vláda a příští týden Sněmovna, by mohl být jedním z prvních k podpisu novým prezidentem po jeho inauguraci 9. března.

"Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné řešení. Tu informaci zatím nemám," uvedl Pavel na dotaz, zda normu přijme. Od Jurečky bude chtít ukázat modely, ze kterých ministerstvo vycházelo, a jejich výsledky. Zmínil také, že v rámci důchodové reformy se nabízí mnohem více prvků řešení.

Průměrná starobní penze by podle podkladů k zákonu měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard Kč. Opozice změnu odmítá podpořit.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek. Podle novely by se ale měla procentní část penze v červnu zvýšit méně, a to o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Potřeba je na to letos 15 miliard korun navíc. Výdaje jsou na dluh.

Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla ve středu. Podle novely má být menší přidání jednorázové.