Petr Pavel pojede do Ústí nad Labem, setká se s vedením kraje i veřejností

Pavla a jeho manželku Evu přivítá 23. února odpoledne hejtman Jan Schiller (ANO). Na debatu s vedením Ústeckého kraje a starosty má podle programu hodinu. Poté zamíří na univerzitu.

Na univerzitě se nejprve Pavel setká se zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a od 17:00 budou mít studenti a zaměstnanci univerzity i veřejnost příležitost diskutovat s budoucím prezidentem osobně, informovala ČTK mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Setkání se uskuteční v centru kampusu v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centru. V případě, že se do největší auly UJEP nevejdou všichni příchozí, budou pro ně připraveny přilehlé přednáškové sály, kam bude setkání přímo přenášeno," uvedl rektor Martin Balej. Debatu bude univerzita promítat do venkovního amfiteátru v kampusu. "Jsem moc rád za to, že ještě před prezidentskou inaugurací zavítá Petr Pavel k nám do našeho kraje a je otevřený a připravený naslouchat nám a pomoci s našimi problémy," uvedl rektor.

Pavel krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš. V Ústeckém kraji Babiš získal 54,47 procenta hlasů, což je nejvíce ze všech třech krajů, kde vyhrál. Generál ve výslužbě Pavel, jenž navštívil Ústí nad Labem před druhým kolem voleb, dostal v kraji 45,52, v samotném krajském městě těsně svého soupeře porazil. Babiš vyhrál ještě v Moravskoslezském kraji, tam chce jet Pavel po březnové inauguraci.